ЮАР отложила визит российских бомбардировщиков из-за политических споров
Оппозиция в ЮАР помешала визиту российских бомбардировщиков
Оппозиция в правительстве ЮАР помешала запланированному визиту российских стратегических бомбардировщиков в республику, пишет РБК.
Ракетные бомбардировщики Ту-160, Ил-62 и Ан-124 должны были прилететь на авиабазу в Претории 29 октября.
Однако представитель либеральной партии Демократический альянс, входящий в коалиционное правительство республики, заявил, что событие повлияет на нейтралитет страны.
В политсиле призвали президента Сирила Рамафосу направить Украине такое же приглашение, как России, указано в публикации со ссылкой на агентство Bloomberg.
Ранее Рамафоса принял участие в саммите БРИКС в Казани.