ЮАР отложила визит российских бомбардировщиков из-за политических споров

сегодня в 03:40

Оппозиция в правительстве ЮАР помешала запланированному визиту российских стратегических бомбардировщиков в республику, пишет РБК.

Ракетные бомбардировщики Ту-160, Ил-62 и Ан-124 должны были прилететь на авиабазу в Претории 29 октября.

Однако представитель либеральной партии Демократический альянс, входящий в коалиционное правительство республики, заявил, что событие повлияет на нейтралитет страны.

В политсиле призвали президента Сирила Рамафосу направить Украине такое же приглашение, как России, указано в публикации со ссылкой на агентство Bloomberg.

Ранее Рамафоса принял участие в саммите БРИКС в Казани.