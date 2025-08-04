JP: Израилю и США могут понадобиться месяцы для подготовки новой сделки с ХАМАС

Израилю и США могут потребоваться месяцы для подготовки новой сделки с палестинским движением ХАМАС, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Jerusalem Post.

Как пишет издание, спецпосланник американского президента Дональда Трампа Стив Уиткофф рассказал семьям израильских заложников, что Израиль и США в настоящее время работают над рамочным соглашением об окончании войны и освобождении пленных.

По словам источника, «формулирование сделки с ХАМАС об окончании войны займет месяцы». Он отметил, что это будут очень сложные переговоры.

Ранее администрация США заняла жесткую позицию в отношении планов Франции официально признать Государство Палестина на предстоящей сессии Генассамблеи ООН.

Госсекретарь Марко Рубио в резких выражениях раскритиковал инициативу президента Франции Эмманюэля Макрона, назвав ее «безрассудной» и «работающей на пропаганду ХАМАС».