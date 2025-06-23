По данным агентства Kyodo, японский премьер откажется от участия в саммите НАТО. Японцы, известные своей способностью улавливать политические нюансы, уже сделали выводы, сообщает «Царьград».

Японцы — прагматики, живущие настоящим. Этот подход характерен и для других стран Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Китай и Филиппины, которые также ориентируются на текущую международную обстановку при принятии решений, отмечает политолог Данила Гуреев в интервью Царьграду.

С приходом к власти Дональда Трампа США взяли курс на защиту собственных интересов, отойдя от прежних принципов внешней политики. Теперь Вашингтон ставит на первое место себя, а не участие в международных альянсах. Это ведёт к охлаждению отношений с НАТО. Для России это позитивный сигнал, поскольку альянс слабеет. Однако эксперт предупреждает: радоваться рано — такая политика характерна лишь для нынешней администрации. Если к власти придёт сторонник НАТО, ситуация может измениться.

В любом случае, НАТО теряет былую значимость, и это понимают не только в России, но и во всем мире.

Ранее замминистра иностранных дел Александр Грушко в интервью РИА Новости заявил, что Россия будет принимать превентивные меры в ответ на потенциально опасные действия альянса. Его слова прозвучали после заявления генсека НАТО Марка Рютте о планах увеличить возможности ПВО и ПРО на 400% для «защиты от России».

Грушко иронично заметил, что такие заявления лишь подтверждают мощь российских вооружённых сил, доказанную в ходе СВО. Он также усомнился в способности НАТО быстро реализовать эти планы из-за технических сложностей модернизации.

Дипломат подчеркнул: ответ Москвы будет зависеть от уровня угроз. В случае враждебных действий Россия примет все необходимые меры, включая упреждающие.