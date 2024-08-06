Яхью ас-Синвар заменил Ханию в политбюро Хамас

«Движение исламского сопротивления ХАМАС объявило об избрании Яхьи ас-Синвара главой политбюро движения вместо убитого Исмаила Хании», — говорится в заявлении.

61-летний Яхья Синвар — глава военного крыла ХАМАС. С 1988 по 2011 годы содержался в тюрьмах Израиля и был освобожден в ходе сделки по обмену пленными. В 2015 году Вашингтон внес Синвара в список «особо разыскиваемых международных террористов».

По одной из версий, 31 июля спецслужбы Израиля атаковали дом Исмаила Хании в Иране, куда он прибыл на инаугурацию нового президента Масуда Пезешкиана.