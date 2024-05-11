Израильская разведка указала месторасположение лидера ХАМАС

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В Израиле назвали предполагаемое нахождение лидера ХАМАС Яхья Синвара под землей, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Times of Israel.

Синвар может находиться в тоннелях под городом Хан-Юнис на юге анклава, указывает издание со ссылкой на двух израильских чиновников.

«Они сослались на недавние оценки разведки, которые определили его местоположение в подземных тоннелях… к северу от Рафаха», — пишет газета.

Ранее израильская армия вошла в Рафах в рамках «контртеррористической операции».