Израильская разведка указала месторасположение лидера ХАМАС
В Израиле назвали предполагаемое нахождение лидера ХАМАС
В Израиле назвали предполагаемое нахождение лидера ХАМАС Яхья Синвара под землей, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Times of Israel.
Синвар может находиться в тоннелях под городом Хан-Юнис на юге анклава, указывает издание со ссылкой на двух израильских чиновников.
«Они сослались на недавние оценки разведки, которые определили его местоположение в подземных тоннелях… к северу от Рафаха», — пишет газета.
Ранее израильская армия вошла в Рафах в рамках «контртеррористической операции».