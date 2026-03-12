сегодня в 05:57

Израиль снова зафиксировал пуск ракет из Ирана

Израиль снова зафиксировал пуск ракет из Ирана, ведет перехват, сообщает РИА Новости .

«ЦАХАЛ зафиксировал пуск ракет из Ирана в направлении территории государства Израиль. Оборонительные системы работают над перехватом угрозы», — говорится в заявлении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 28 февраля. США и Израиль развернули масштабную операцию, направленную на то, чтобы у Тегерана не появилось собственного ядерного оружия.

Иран, в свою очередь, начал отвечать на агрессию ударами по территории противника и по американским базам, расположенным в регионе.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.