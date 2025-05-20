Избранный президент Румынии заявил о планах принести присягу 26 мая
Избранный президент Румынии Никушор Дан планирует принести присягу 26 мая после утверждения результатов выборов Конституционным судом страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал B1.
«Присягу я принесу в следующий понедельник (26 мая) после того, как Конституционный суд утвердит мое избрание», —заявил он.
18 мая в Румынии прошел второй тур президентских выборов, которые состоялись на фоне политического кризиса. После обработки голосов стало ясно, что мэр Бухареста Никушор Дан получил 53,60% голосов.
Поражение признал лидер националистической партии «Альянс за объединение румын» Джордже Симион. Он набрал 46,40%.