Избиратели Курской области смогут проголосовать на участках в Московской области

Голосование с использованием дополнительной формы голосования состоится 6 сентября 2025 года в четырех городских округах: в Люберцах, Ступино, Пушкине и Коломне.

Так, в Люберцах участок будет работать с 10:00 до 12:00 в гимназии № 46 по адресу: рабочий пос. Малаховка, ул. Пионерская, д. 19. В Пушкино голосование пройдет с 14:00 до 17:00 в детском оздоровительном лагере «Дружба» в поселке Зеленый городок. В Ступинском округе избирательный участок будет работать с 10:00 до 15:00 в санатории в деревне Соколова Пустынь (Сосновый бор, корпус 10). В Коломне проголосовать можно будет с 11:00 до 14:00 в здании клуба по адресу: пос. Непецино, ул. Тимохина, д. 14.