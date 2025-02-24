FT: Зеленский накричал на главу Минфина США при обсуждении сделки по металлам

Президент Украины Владимир Зеленский накричал на министра финансов США Скотта Бессента во время обсуждения сделки по редкоземельным металлам в Киеве. Из кабинета доносился громкий шум, сообщает РИА Новости со ссылкой на материал Financial Times.

Из офиса Зеленского были слышны хриплые крики. Напряженность появилась на фоне обсуждения, как утверждается, «наиболее важного стратегического альянса Украины».

По итогам встречи глава киевского режима был разозлен. В первоначальной версии США требовали от Украины передать права только на 50% еще не добытых минеральных ресурсов.

Однако после выходки украинского президента Вашингтон ужесточил сделку для Киева. Теперь Соединенные Штаты требуют 100% будущего фонда, который будет сформирован на основе украинских природных ископаемых. Взносы в него будут распределять в соотношении 2:1, где Киев обязан вносить 2/3.

При этом США инвестировать деньги не будут. Вашингтон уже якобы внес средства через передачу Украине вооружений.