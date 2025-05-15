Итальянского депутата-"привидение» выгнали из парламента

Во время выступления премьер-министра Италии Джорджи Мелони в парламенте депутат от оппозиционной партии «+Европа» Риккардо Маджи появился в зале заседаний, накрывшись белой простыней, и направился к трибуне, выкрикивая обвинения в адрес главы правительства, сообщает РИА Новости.

Акция протеста была связана с предстоящим референдумом 8–9 июня, на котором итальянцам предстоит высказаться по пяти ключевым вопросам, включая изменения в трудовом законодательстве и правилах получения гражданства.

Нарушителя парламентского порядка немедленно вывели из зала. Любопытно, что сама Мелони отреагировала на происходящее с улыбкой и даже запечатлела «парламентское привидение» на камеру своего телефона.

Этот эпизод стал очередным свидетельством накаленной политической атмосферы в Италии накануне важного плебисцита. Однако, в отличие от многих других стран, где подобные акции могли бы привести к серьезным последствиям, в итальянском парламенте, известном своей эмоциональностью, инцидент завершился скорее комично, чем драматично