Итальянские власти проигнорировали ордер на арест Владимира Путина

Corriere della Sera: Италия не приняла мер по исполнению ордера на арест Путина

Итальянские власти не предприняли никаких мер по исполнению ордера Международного уголовного суда (МУС) на арест российского президента Владимира Путина, сообщает Общественная Служба Новостей со ссылкой на газету Corriere della Sera.

По информации издания, распоряжение, изданное МУС в марте 2023 года, так и не было исполнено министром юстиции Италии. Указанный документ «застрял» в кабинетах министерства и не был передан генеральному прокурору Рима, уполномоченному на его передачу в судебные органы.

«Превратился в листок бумаги без какой-либо силы», — пишут журналисты о судьбе ордера.

Они предполагают, что такое бездействие является результатом политического решения. Похожая ситуация сложилась и с ордером на арест израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Итальянское правительство, по всей видимости, придерживается позиции о неприкосновенности глав государств, находящихся у власти, заключили в газете.