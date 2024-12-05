Италия назвала условие, которое обяжет Зеленского пойти на уступки

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни в интервью каналу RAI-1 заявил, что Украине придется идти на уступки, если российская армия продолжит наступление на фронте. По его мнению, такие уступки необходимы для того, чтобы ситуация не ухудшилась еще сильнее, сообщает «Царьград» .

Вместе с тем глава МИД Италии выразил надежду, что российско-украинского мирного соглашения удастся достичь в 2025 году. По его словам, будет необходимо подробно изучать ситуацию, когда между Киевом и Москвой начнет выстраиваться диалог.

«Конечно, если русские продолжат наступать, Зеленскому придется принять некоторые условия, если он не хочет, чтобы ситуация ухудшилась», — считает министр.

4 декабря американское агентство Reuters сообщало, что советники избранного президента США Дональда Трампа предлагают Украине уступить территории.

