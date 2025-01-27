Источник: версии о переговорах Путина и Трампа в Турции — слухи Политика сегодня в 12:29 Фото - © РИА Новости

Версии, публикуемые в средствах массовой информации, о том, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп планируют провести переговоры в Турции, Катаре, иных государствах, — слухи. Об этом РИА Новости рассказал источник в администрации президента Турции.