Источник: версии о переговорах Путина и Трампа в Турции — слухи

Политика

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Версии, публикуемые в средствах массовой информации, о том, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп планируют провести переговоры в Турции, Катаре, иных государствах, — слухи. Об этом РИА Новости рассказал источник в администрации президента Турции.

В некоторых СМИ Турции появилась информация о том, что Путин и Трамп якобы планируют провести переговоры в Стамбуле, Катаре и некоторых иных государствах. Однако официальная Анкара не давала комментариев на этот счет.

«Нам неизвестна конкретика по дате и месту», — добавил источник.

Ранее Путин подтвердил готовность России к переговорам по Украине.