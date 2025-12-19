Политик рассказал об итогах мероприятия и важных решениях, принятых Евросоюзом.

«Во-первых, участники сходки испугались пойти на „гоп-стоп“ — или открытое похищение российских денег», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

По его словам, по результатам саммита стало ясно, что представители ЕС «признали старшинство академиков» из США, которые против изъятия российских активов. При этом европейцы не отказались от своих планов в дальнейшем украсть российские средства, но пока предпочли «залечь на дно».

ЕС на саммите принял решение финансировать Украину за счет еврозайма на финрынках, а не за счет конфискации суверенных активов РФ. Премьер Бельгии Барт де Вевер назвал это победой международного права. При этом представители некоторых стран ЕС отказались финансировать Киев.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.