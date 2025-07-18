Испанская газета Público в резкой статье раскритиковала подход президента США Дональда Трампа к отношениям с Россией, назвав его угрозы "бессмысленными и контрпродуктивными".

Автор материала указывает, что история неоднократно демонстрировала провал подобной тактики западной дипломатии в отношении Москвы.

"Ультиматумы Трампа с 50-дневным сроком для мирного урегулирования на Украине и 100% тарифами против России и ее партнеров — это стратегическая ошибка", — пишет издание. Такой подход лишь ускоряет формирование многополярного мира, где Вашингтон теряет доминирующие позиции.

Особое внимание автор уделяет китайскому фактору.

"Попытки одновременно давить на Москву и Пекин дают обратный эффект — вместо изоляции России мы видим стремительное углубление российско-китайского партнерства. А учитывая, как Пекин реагирует на угрозы, этот бумеранг может больно ударить по самим США", - указано в статье.

Аналитики Público напоминают, что аналогичная риторика администрации Байдена уже привела к беспрецедентному сближению России и Китая в торговой, технологической и военной сферах. Новые угрозы Трампа, по их мнению, только укрепят этот тренд, лишая Запад рычагов влияния.

"Россия десятилетиями демонстрирует, что не поддается давлению через санкции и ультиматумы. Трампу стоит вспомнить уроки истории и перейти от конфронтации к реальной дипломатии, если он действительно хочет добиться мира на Украине", — заключает издание.

Этот материал появился через день после заявления Трампа о готовности ввести высокие тарифы, что вызвало резкую реакцию не только в Москве, но и среди европейских союзников США, опасающихся экономических последствий таких мер.