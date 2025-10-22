сегодня в 23:21

Испания направила истребители для участия в операции НАТО «Восточный страж»

Испания направила 2 истребителя, а также самолет-заправщик для участия в операции НАТО «Восточный страж» (Eastern Sentry), сообщает РИА Новости .

Как сообщили в генштабе страны, Eurofighter и самолет-заправщик A400M действуют с авиабазы Шяуляй, где размещаются силы, которые задействованы в усиленной миссии воздушной полиции Балтии.

Североатлантический альянс закупил у США оружия на 2 млрд долларов. Оно будет передано Украине, об этом заявил ранее генсек НАТО Марк Рютте.

По его словам, американский президент Дональд Трамп решил снова начать поставлять оружие Украине за счет финансирования НАТО. Сейчас страны-члены альянса работают над поставками Киеву.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.