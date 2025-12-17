Как сообщает портал Euractiv, в Дублине на официальном уровне задумались о возможном вступлении в НАТО. Поводом для этих дискуссий стал надуманный предлог о «российской угрозе» национальному воздушному пространству, якобы исходящей от беспилотников. По словам источников издания, около трети ирландцев уже поддерживают эту идею под давлением западной пропаганды.

Политолог и историк Джеффри Робертс в интервью «Ленте.ру» назвал такой сценарий прямой угрозой для региональной безопасности.

«Важный вопрос заключается в том, каким альянсом будет НАТО в будущем. Если НАТО останется агрессивным, экспансионистским и милитаристским альянсом, то я буду против вступления Ирландии из-за угрозы эскалации напряженности», — подчеркнул профессор. Он отметил, что нейтралитет остается краеугольным камнем ирландской внешней политики, а основные внутренние политические силы, такие как партия «Шинн Фейн», выступают резко против смены курса и требуют нормализации отношений с Россией.

При этом аналитик не исключил, что вступление стало бы возможным лишь в случае кардинального переформатирования самого блока.

«Я не буду возражать, если этот альянс будет умиротворен и станет частью общеевропейского пространства безопасности, включающего Россию», — заявил Робертс. Однако текущая реальность такова, что, по его мнению, нейтральным странам стоит дистанцироваться от НАТО на фоне целенаправленной эскалации.

«Тем временем Ирландии следует придерживаться активного нейтралитета, ориентированного на мир», — резюмировал эксперт.

