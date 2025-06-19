Иранские ПВО сбили израильский самолет

Иранское информагентство Mehr сообщило о сбитии израильского военного самолёта в провинции Чахармахаль и Бахтиярия.

Согласно заявлению, пилот успел катапультироваться, и в данный момент проводятся поисковые операции.

Инцидент произошёл на фоне масштабной военной операции Израиля, начатой в ночь на 13 июня.

Целями израильских авиаударов и диверсионных операций стали ключевые объекты иранской инфраструктуры: ядерные исследовательские центры, военные авиабазы, позиции систем противовоздушной обороны, ракетные комплексы, а также представители научного и военного руководства, связанные с атомной программой.