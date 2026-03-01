Иран пообещал не оставить без ответа гибель верховного лидера Али Хаменеи

Гибель верховного лидера Ирана не останется без ответа, сообщается в заявлении, опубликованном в официальном Telegram-канале президента исламской республики.

Мы заставим раскаяться тех, кто организовал и осуществил это преступление», — говорится в сообщении.

Ранее государственное телевидение Ирана подтвердило гибель Верховного лидера Ирана Али Хаменеи в результате атак Израиля и США.

28 февраля американский президент Дональд Трамп объявил, что Вашингтон начал масштабную операцию против Тегерана. В итоге Израиль совершил превентивный удар, после которого Иран начал отвечать и обстреливать в том числе соседние государства.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.