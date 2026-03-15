Иран использовал новейшее оружие в нынешней войне с США и Израилем

Иран впервые ударил двухступенчатой ракетой «Саджиль» в войне с США и Израилем

Иранские солдаты во время боевых действий с Соединенными Штатами и Израилем в первый раз ударили двухступенчатой ракетой «Саджиль». Это было сделано в рамках 54-й волны операции «Правдивое обещание», рассказала пресс-служба Корпуса стражей исламской революции страны (КСИР), сообщает РИА Новости .

Иран ударил по противникам сверхтяжелыми ракетами «Хорремшахр» с двухтонной боеголовкой», «Эмад», «Гадр» и «Хейбаршекан». Еще в первый раз во время операции применялась стратегическая твердотопливная ракета «Саджиль».

КСИР ударил по центрам управления и принятия решений, которые связаны с воздушными операциями израильских военных. Также под ударом оказалась инфраструктура, которая связана с военной, оборонной промышленностями.

Атакам подверглись места сбора израильских военных. Удар «Саджилем» стал первым в рамках вооруженного конфликта Израиля, США и Ирана, начавшимся 28 февраля. При этом двухступенчатую ракету большой дальности Тегеран использовал и в июне 2025 года при конфликте с Тель-Авивом.

