Иран грозится ответить на все атаки по припортовым объектам

Иран предупредил о готовности дать асимметричный ответ на возможные нападения на свои портовые объекты, сообщает ТАСС .

В случае атак на иранские морские терминалы вооруженные силы страны нанесут удары по портовой инфраструктуре государств Ближнего Востока. Такое заявление сделал официальный представитель иранских военных.

«В случае угрозы нашим портам и причалам, все порты и причалы в регионе станут нашей законной целью», — сказал представитель иранской армии.

Ранее иранское командование решило изменить подход к ведению боевых действий в ходе эскалации с США и Израилем. Тегеран заявил, теперь он будет наносить «удар за ударом», а не только проводить ответные атаки.

