Инуиты станут фронтовой линией обороны Канады в арктической разведвойне

Канада заявила о «разведывательном интересе» России и Китая в Арктике

Канадская служба безопасности и разведки (CSIS) официально подтвердила активный разведывательный интерес России и Китая к арктическим территориям страны, сообщает РБК .

По данным The Guardian со ссылкой на внутренние документы ведомства, иностранные государства целенаправленно работают как против правительственных структур, так и против частного сектора в стратегически важном регионе.

Директор CSIS Дэн Роджерс подчеркнул, что служба активно взаимодействует с местными партнерами, включая правительства инуитов, предоставляя им разведданные для принятия взвешенных решений о сотрудничестве с зарубежными компаниями и инвесторами. Особую озабоченность вызывает уязвимость Канадского арктического архипелага, где множество необитаемых островов соседствуют с эскимосскими поселками, военными базами и научными станциями.

Ведомство наращивает меры безопасности в регионе, учитывая растущую геополитическую конкуренцию в Арктике, указывает издание.

