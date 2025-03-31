Иностранцы смогут находиться в России до 30 дней по обновленным правилам

Согласно документу, срок действия цифровых разрешений на въезд планируется увеличить с нынешних 60 до 120 дней, а максимальный период непрерывного пребывания иностранцев в стране — с 16 до 30 суток. Эти изменения должны сделать Россию более привлекательной для туристов, деловых путешественников и участников международных мероприятий.

Основанием для инициативы стал успешный годовой опыт работы системы электронных виз, запущенной 1 августа 2023 года. За первые 12 месяцев функционирования новой системы было оформлено 541 тысяча электронных виз гражданам 55 государств.

«Единая электронная виза дает право на въезд в Россию с самыми разными целями — от туризма до участия в важных международных мероприятиях. Сегодня такая виза доступна гражданам более 60 стран, и мы видим, насколько востребованной оказалась эта система», — пояснил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

При этом срок оформления электронной визы остается прежним — до 4 рабочих дней. Стоимость визового сбора не изменится и составит 40 долларов США. Система продолжит охватывать граждан более 60 государств, утвержденных правительством РФ.

Ранее действие электронных виз ввели в Белоруссии.