Иностранцы смогут находиться в России до 30 дней по обновленным правилам
МИД России подготовил законопроект, предусматривающий значительное расширение возможностей электронных виз для иностранцев, сообщает ТАСС.
Согласно документу, срок действия цифровых разрешений на въезд планируется увеличить с нынешних 60 до 120 дней, а максимальный период непрерывного пребывания иностранцев в стране — с 16 до 30 суток. Эти изменения должны сделать Россию более привлекательной для туристов, деловых путешественников и участников международных мероприятий.
Основанием для инициативы стал успешный годовой опыт работы системы электронных виз, запущенной 1 августа 2023 года. За первые 12 месяцев функционирования новой системы было оформлено 541 тысяча электронных виз гражданам 55 государств.
«Единая электронная виза дает право на въезд в Россию с самыми разными целями — от туризма до участия в важных международных мероприятиях. Сегодня такая виза доступна гражданам более 60 стран, и мы видим, насколько востребованной оказалась эта система», — пояснил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.
При этом срок оформления электронной визы остается прежним — до 4 рабочих дней. Стоимость визового сбора не изменится и составит 40 долларов США. Система продолжит охватывать граждан более 60 государств, утвержденных правительством РФ.
Ранее действие электронных виз ввели в Белоруссии.