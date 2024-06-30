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Independent: в Британии выступление Фараджа сорвали из-за плаката с Путиным

Выступление лидера британской правой популистской партии Reform UK Найджела Фараджа сорвали активисты, которые разместили за его спиной плакат с изображением президента РФ Владимира Путина, сообщает РИА Новости.

По данным газеты Independent, над портретом Путина находилась надпись. Она выражала симпатию Фараджу от лица российского президента. Плакат попытались убрать двое работников, когда присутствующие на выступлении призывали его сорвать.

Ответственность за проведение акции взяла на себя группа активистов Led by Donkeys, разместив ролик с ней в социальной сети.

Ранее сенатор Алексей Пушков отметил, что лидер британской правой партии Reform UK Найджел Фарадж смог прямо обвинить Североатлантический альянс в возникновении украинского кризиса.