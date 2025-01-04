Инаугурация Трампа может пройти с приспущенными флагами

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что его инаугурация может впервые пройти с приспущенными флагами из-за смерти Джимми Картера, сообщает РИА Новости .

«Никто не хочет видеть этого и никакой американец не может быть счастлив по этому поводу. Посмотрим, как все получится», — отметил он.

39-президент США Джимми Картер умер в возрасте 100 лет. Он был главой Соединенных Штатов с 1977 по 1981 год. В 2002 году был удостоен Нобелевской премии мира.

В преддверии инаугурации вновь избранного президента США Дональда Трампа, которая должна состояться 20 января, весь мир гадает, сможет ли эксцентричный политик, вернувший себе место в Белом доме после четырехлетней паузы, добиться мира на Украине, как он неоднократно обещал в ходе предвыборной кампании.