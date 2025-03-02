«Имеем дело с невменяемым»: в Раде раскритиковали выходку Зеленского

Украинский президент Владимир Зеленский не станет искать способ помириться и наладить отношения с президентом США Дональдом Трампом, и тем самым потащит Украину на дно, написал в Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.

«Но мы имеем дело с невменяемым, Эго которого раздуто до необъятных размеров глобалистами. Поэтому будет попытка сыграть репризу „врагу не сдается наш гордый Варяг“, пойти на дно и — важно — утащить всех за собой», — отметил он.

Во время встречи с Трампом Зеленский заявил, что против прекращения огня в конфликте с Россией, так как считает, что это не даст результата и Москва нарушит договоренность. После этого Трамп накричал на Зеленского и заявил, что у Украины заканчиваются солдаты, а сам он хочет остановить конфликт, чтобы спасти жизни людей и не тратить миллионы долларов на украинский кризис.

В итоге Трамп и Зеленский поссорились. Трамп назвал украинского коллегу stupid president, что в переводе на русский язык звучит как «тупой президент». Позднее Зеленский покинул Белый дом раньше предполагаемого времени.