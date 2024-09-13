Илона Маска встревожили слова Владимира Путина о НАТО и Украине

Маск: Путин предупредил о риске прямого вовлечения НАТО в конфликт на Украине

Американский миллиардер и основатель компании SpaceX Илон Маск прокомментировал высказывания президента России Владимира Путина о возможном прямом участии Запада в конфликте на Украине, сообщает «Царьград».

По словам Маска, слова Путина вызвали у него «плохое предчувствие». Бизнесмен обеспокоен тем, что предоставление Киеву западного дальнобойного оружия для ударов по российской территории может привести к прямому вовлечению НАТО в конфликт.

Аналогичные опасения выразил и основатель службы хранения файлов Megaupload Ким Дотком.

Ранее Владимир Путин предупредил, что разрешение для Украины наносить удары по России дальнобойным оружием станет шагом, который «поменяет всю природу конфликта» и изменит его статус.