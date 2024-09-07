Илон Маск заинтересовался высказыванием Путина о поддержке Харрис

Американский предприниматель Илон Маск счет интересными слова президента России Владимира Путина о том, что Кремль будет поддерживать кандидата в президенты США от демократов Камалу Харрис, пишет РИА Новости .

«Интересно», — написал Илон Маск в соцсети X.

Президент России на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) сообщил, что Москва будет поддерживать кандидата от Демократической партии Камалу Харрис. Он в шутку заметил, что у Харрис такой заразительный смех, из чего можно сделать вывод, что у нее все хорошо.

Владимир Путин с иронией заметил, что Москва предпочла бы видеть на посту лидера США Джо Байдена, но он вышел из гонки, поэтому теперь фаворит — вице-президент Харрис.