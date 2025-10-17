Их ждет виселица: Володин о депортации россиян из Латвии

Володин о депортации россиян из Латвии: страна уже на пути нацистской Германии

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что всех причастных к принятию решения о депортации россиян из Латвии ждет виселица. По его мнению, страна встала на путь нацистской Германии.

«Это то же самое, что делал Гитлер, но молчала Европа. И домолчалась. Потом фашизм постучался в каждую из этих стран. Надо просыпаться политикам других государств, понимая, к чему это может привести», — заявил Володин на пленарном заседании Госдумы.

Он напомнил, что такая ситуация в истории уже была. Тогда, если бы не подвиг советских солдат, не было бы никакой Европы. Володин напомнил, тех, кто занимался геноцидом и убивал в фашистской Германии, ждала виселица.

«Вот такая же виселица ждет тех, кто принимал решение в отношении стариков, пенсионеров — наших соотечественников, высылая с Латвии», — заключил председатель Госдумы.

Латвийские власти озвучили намерение депортировать 841 человека. Рига заявила, что они якобы не смогли подтвердить свое знание латышского языка и не прошли обязательную проверку служб безопасности.

Ранее Володин поручил профильным комитетам подготовить предложения по защите россиян от дискриминации в прибалтийских странах на фоне возможной депортации граждан РФ из Латвийской Республики.

