сегодня в 16:19

Евросоюз оказался олицетворением слабости из-за допущенных ошибок. При этом Европа демонстрировала возвышенные представления о мире и интеграции после завершения холодной войны, написал в материале для Bloomberg колумнист Хэл Брэндс, сообщает ТАСС .

«В наступившую более суровую эпоху он (Евросоюз — ред.) стал олицетворением слабости», — отметил журналист.

Евросоюз попал в такую ситуацию из-за принятых решений и ошибок. Еще ЕС оказался зависим от энергоресурсов, закупаемых в РФ, экономического развития КНР и действий Соединенных Штатов в области безопасности.

По словам Брэндса, Европе нужно найти собственную опору. В противном случае ЕС окажется «игрушкой» для этих трех государств.

