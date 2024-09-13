«И снова седая ночь»: Захарова высмеяла санкции против RT

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила учредить в США профессию специалиста по введенным против России санкциям, сообщила она в своем Telegram-канале .

Таким образом она высмеяла новые санкции против RT.

«Кто-то же должен следить за тем, чтобы санкции хотя бы не повторялись. А то по второму кругу уже пошли с RT. „И снова седая ночь“, как говорится», — написала она.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о том, что Соединенные Штаты совместно с Великобританией и Канадой запускают дипломатическую кампанию по борьбе с угрозой, которая якобы исходит от RT.

Также сообщалось, что американский Минфин ввел санкции в отношении медиагруппы «Россия сегодня», РИА Новости, RT, Sputnik и Ruptly. Под рестрикции попал ряд топ-менеджеров RT, включая главреда Маргариту Симоньян. По мнению Вашингтона, фигуранты списка участвовали в кампании по дезинформации для вмешательства в выборы президента США.