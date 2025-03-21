Хуситы заявили о нанесении удара по военной цели в Тель-Авиве
Йеменские хуситы заявили о нанесении ракетного удара по военной цели в Тель-Авиве, сообщает RT со ссылкой на Al Mayadeen.
«Бригады… обстреливают Тель-Авив ракетами М90 в ответ на израильские атаки на сектор Газа», — говорится в сообщении.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о начале крупномасштабной операции против хуситов, объясняя это необходимостью «защиты американских интересов и восстановления свободы судоходства».
Американские силы наносят удары по позициям хуситов. Те в ответ атакуют морскую военную группировку США в Красном море.