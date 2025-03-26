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Хуситы заявили, что атаковали американские корабли в Красном море

Правящее на севере Йемена шиитское движение «Ансар Алла» (хуситы) атаковало ряд военных кораблей США в Красном море во главе с авианосцем USS Harry Truman и военные цели в районе Тель-Авива, сообщает РИА Новости .

Об этом заявил военный представитель движения Яхья Сариа.

По его словам, операция против военных кораблей длилась несколько часов.

16 марта армия йеменских хуситов заявила, что атаковала американский авианосец Harry Truman в Красном море. По военному кораблю выпустили 18 ракет и беспилотников, утверждали мятежники.

Они также угрожали атаковать все военные корабли США в Красном и Аравийском морях, если удары по Йемену продолжатся.

Ранее представитель сформированных хуситами вооруженных сил Яхья Сариа сказал, что йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» в ответ на американские удары по стране атаковали авианосец USS Harry Truman, находящийся на севере Красного моря.