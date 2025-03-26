Хуситы заявили, что атаковали американские корабли в Красном море
Правящее на севере Йемена шиитское движение «Ансар Алла» (хуситы) атаковало ряд военных кораблей США в Красном море во главе с авианосцем USS Harry Truman и военные цели в районе Тель-Авива, сообщает РИА Новости.
Об этом заявил военный представитель движения Яхья Сариа.
По его словам, операция против военных кораблей длилась несколько часов.
16 марта армия йеменских хуситов заявила, что атаковала американский авианосец Harry Truman в Красном море. По военному кораблю выпустили 18 ракет и беспилотников, утверждали мятежники.
Они также угрожали атаковать все военные корабли США в Красном и Аравийском морях, если удары по Йемену продолжатся.
Ранее представитель сформированных хуситами вооруженных сил Яхья Сариа сказал, что йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» в ответ на американские удары по стране атаковали авианосец USS Harry Truman, находящийся на севере Красного моря.