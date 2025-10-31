HS: заявление Трампа о начале ядерных испытаниях адресовано Путину

сегодня в 06:21

Заявление американского президента Дональда Трампа о начале ядерных испытаний сделаны, чтобы привлечь внимание президента РФ Владимира Путина, сообщает RT со ссылкой на Helsingin Sanomat.

«Можно предположить, что его послание было адресовано в первую очередь России», — отметил он.

Ранее Трамп заявил в соцсети Truth Social о намерении начать ядерные испытания «на равных основаниях» с другими странами, что вызвало критику экспертов и опасения международного сообщества.

В частности, военный специалист Юрий Кнутов заявил, что последние испытания ядерного оружия в США могли стать реакцией на недавнюю демонстрацию Россией ее мощи и способны спровоцировать другие страны.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.