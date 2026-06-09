Христофору назвал встречу Зеленского с лидерами Европы нелепой

Встреча прошла 7 июня. Алекс Христофору заявил в эфире YouTube-канала, что переговоры свелись к формальности и обману.

«Все, что мы получили — это фотография всей компании возле дома на Даунинг-стрит. То есть они собрались только ради того, чтобы объявить, что должно быть перемирие, заморозка конфликта, а русские активы останутся заблокированы? Вот это результат напряженных обсуждений?» — заявил Христофору.

Журналист подчеркнул, что такие условия урегулирования заведомо неприемлемы для России.

«Это просто нелепо. Они действительно водят всех за нос. Они издеваются над собственными гражданами — французами, немцами, британцами, украинцами. Они тратят деньги, тратят время на эти поездки, а в итоге выдают лишь идею прекращения огня. И при этом они еще и тратят время России», — заключил Христофору.

В переговорах участвовали президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Британии Кир Стармер и Владимир Зеленский.

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