Храмов: РФ готова возобновить взаимодействие с США по кибербезопасности

Россия открыта для перезапуска диалога с США в области кибернетической безопасности при условии заинтересованности американской стороны. Такое заявление сделал заместитель секретаря Совета безопасности РФ Олег Храмов в разговоре с «Коммерсантом» .

Храмов подчеркнул, что возобновление и дальнейшее развитие партнерства с США в указанной сфере станет реальностью, если Вашингтон продемонстрирует готовность следовать положениям действующего Договора о взаимной правовой помощи по уголовным делам, заключенного между Россией и Штатами 17 июня 1999 года.

По словам Храмова, Россия неизменно придерживается принципа создания справедливой мировой системы международной информационной безопасности, базирующейся на общепризнанных и юридически обязательных стандартах поведения в цифровом пространстве.

Замсекретаря Совбеза добавил, что существенный прогресс в этом направлении уже достигнут благодаря инициативе России.

«Россия всегда исходит из принципа формирования справедливой глобальной системы международной информационной безопасности, основанной на общепринятых юридически обязывающих нормах взаимодействия в киберпространстве. Важный шаг в этом направлении с подачи России уже сделан — принята Конвенция ООН против киберпреступности», — сказал Храмов.

