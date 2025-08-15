«Хороший знак»: прилетевший на Аляску Дмитриев встретился с медведем

Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прогулялся по Анкориджу в преддверии саммита РФ и США. Во время прогулки он наткнулся на медведя, сообщает РБК .

Кадры необычной встречи он опубликовал в своих соцсетях. На видео запечатлено, как Дмитриев подошел к водоему. Между тем на берегу что-то высматривал медведь. К счастью, хищник быстро убежал оттуда.

«Хороший знак?» — спросил Дмитриев у подписчиков.

Также он посетил православный храм Святого Николая, который, как отметил политик, является старейшей постройкой в городе.

Ранее Дмитриев заявил о «боевом» настроении перед переговорами президента РФ Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом. Он добавил, что в ходе саммита будет обсуждаться в том числе восстановление отношений Москвы и Вашингтона.

Саммит стартует в 22:00 по московскому времени.