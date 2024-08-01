«Хочется, чтобы предатели РФ сдохли в тюрьме»: Медведев об обмене заключенными

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что предателям лучше оставаться в тюрьме, но обмен заключенными полезен для России.

«Хочется, конечно, чтобы предатели России сгнили в застенке или сдохли в тюрьме, как это нередко и случалось», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

Однако, по словам политика, вытащить из западных тюрем российских граждан, работавших на благо страны, и обменять их на предателей будет гораздо полезнее.

Медведев также отметил, что на Западе всем освобожденным в РФ подберут новые имена, так как они попадут под программу защиты свидетелей.

Ранее стало известно, что в рамках обмена заключенными Россия освободила бывшего московского депутата Илью Яшина*, публициста Владимира Кара-Мурзу*, журналистку Алсу Курмашеву и других. Их передали властям США в Анкаре.

*Признаны иноагентами в РФ.