Хинштейн попросил курских чиновников работать без «волшебного пенделя»

Чиновники в Курской области должны помогать людям без «волшебного пенделя» сверху, заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн на прямой линии в соцсетях.

Во время передачи прозвучала жалоба из Железногорска. Там после атаки ВСУ выбило окна в местных социальных учреждениях, которые до сих пор не вставили.

«Прилет, взрывная волна — сразу же нужно начинать ремонтировать, не дожидаясь, пока, извините, сверху прозвучит грозный оклик и „волшебный пендель“ сделает свое дело. Если по-другому здесь не работает, значит, будем работать так», — прокомментировал ситуацию врио главы региона.

Ранее Хинштейн отправил местное правительство в отставку и призвал «покаяться чиновникам с грехами».