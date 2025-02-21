Hill: Европу ждет эпоха нестабильности, если США выйдет из НАТО

Европу ждут времена нестабильности в случае выхода США из НАТО. Странам ЕС не хватает сплоченности, военного потенциала и политической воли, чтобы заменить Североатлантический альянс, сообщает RT со ссылкой на The Hill.

Отмечается, что у Франции и Германии нет единства по мнениях по вопросу будущего европейской обороны.

Как пишет издание, сильнее всего пострадают при таком сценарии восточноевропейские государства, особенно Польша и Прибалтика, так как они уверены, что США, а не ЕС, является главным гарантом безопасности.

«Выход США из НАТО только усугубил бы эти проблемы, заставив Европу столкнуться с собственной стратегической уязвимостью», — отмечается в статье.

Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что руководство Евросоюза активно рассматривает вопрос о размере финансовой поддержки Украины после того, как США прекратили оказывать помощь киевскому режиму.