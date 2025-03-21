Херш заявил, что Трамп намерен снять санкции с России

Американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что американский президент Дональд Трамп рассматривает возможность снятия экономических санкций с РФ и сотрудничества с российским руководством в целях развития Крыма как международного курорта, пишет ТАСС .

«Мне сообщил чиновник, что главным стремлением Трампа было снятие текущих экономических санкций с России и формирование партнерства с [президентом РФ Владимиром] Путиным, чтобы превратить Крым в крупный международный курорт», — написал он на платформе Substack.

По его словам, то же самое может быть сделано в Донбассе.

Ранее сообщалось, что США ослабят введенные против России санкции после договоренности о прекращении огня на Украине, заявил посланник американского президента Стив Уиткофф. Он выразил уверенность, что Москва и Вашингтон, «очевидно», обсудят американские рестрикции в определенное время.

Накануне Владимир Путин заявлял, что на Россию наложили 28 595 санкций. По словам президента, против российской стороны ввели в разы больше рестрикций, чем против всех других государств.