Хакеры из РФ взломали украинский аналог «Госуслуг», где ВСУ авторизуют Starlink

сегодня в 11:25

Российские хакеры из группы PalachPro взломали украинский сервис «Дия» — аналог «Госуслуг». В том числе они получили доступ к списку разработчиков и администраторов приложения, сообщает SHOT .

Административная панель сервиса полностью оказалась в распоряжении российских хакеров. Именно через нее собирают отзывы граждан Украины, а также отвечают на вопросы и замечания.

Через «Дию» украинцы пользуются государственными услугами и даже заключают онлайн-браки, а военные авторизуют Starlink. В 2024 году приложение стало финалистом премии Customer Centricity World Awards. Осенью количество пользователей было 23 млн.

Ранее российские хакеры вывели из строя военное программное обеспечение Украины. С его помощью Киев координировал удары ВСУ по российской территории.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.