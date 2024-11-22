ГУР Украины: ВС РФ ударили по Днепру не «Орешником», а «Кедром»

Главное управление разведки (ГУР) МО Украины утверждает, что российская армия ударила по объекту в Днепропетровске не «Орешником», а ракетным комплексом «Кедр», сообщает украинское издание «Политика Страны» .

По заявлению ГУР Украины, ракету запустили из Астраханской области. С момента ее запуска до попадания по цели в Днепропетровске прошло около 15 мин.

По данным ГУР Украины, испытания «Кедра» проводили на полигоне в Астраханской области в октябре 2023 года и июне текущего года.

Утверждается, что на ракете было установлено шесть боевых частей. Каждая из них в свою очередь оснащена шестью суббоеприпасами. Скорость на конечном участке траектории составила более 11 Махов.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что ВС РФ ударили по объекту оборонно-промышленного комплекса Украины новой баллистической ракетой «Орешник» в ответ на атаки по стране с помощью западного оружия.