Губернатор Воробьев: сегодня как никогда важно оставаться единой Россией

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл форум Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» «Подмосковье-2026». Во время него говорили о приоритетных задачах на следующий год, сообщает пресс-служба губернатора и правительства регионах.

В форуме участвуют депутаты, избранные в государственную и подмосковную Думы, руководители муниципальных образований, секретари местных отделений «Единой России». Также мероприятие посетили молодогвардейцы, бойцы и ветераны СВО.

«Впереди большой политический сезон. Нам, как и прежде, нужно продолжать своевременно отвечать на вызовы, разъяснять жителям все то, что мы делаем в нашем любимом Подмосковье. Коммуникация, встречи, информирование о наших приоритетных направлениях работы — все это является принципиально важным. Сейчас, в этот сложный момент, нам как никогда необходимо, объединившись, быть по-прежнему единой Россией, работать в идеологии нашего президента. Очень рассчитываем, что каждый из здесь присутствующих понимает, что высшая награда для всех нас — это, безусловно, доверие жителей, когда они видят, что их вопросы решаются», — сказал Воробьев.

Одно из важнейших направлений работы регионального отделения «Единой России» — воплощение в жизнь народной программы партии, которая была составлена на основе наказов 2021 года. Среди них возведение дорог, школ, больниц, благоустройство парков, улучшение сферы жилищно-коммунального хозяйства и другое.

Народную программу получилось выполнить практически на 90%. Ее закончат в 2026 году. После этого начнут воплощать в жизнь новую.

Итоги проделанной работы

Руководитель фракции «Единая Россия» в Московской областной думе, председатель регионального парламента, секретарь Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Игорь Брынцалов рассказал, что в течение 4 лет народная программа дополнялась. У людей формировались новые запросы, которые обрабатывала партия.

По словам Брынцалова, сделано уже довольно много. Построены десятки новых школ, детских садов. Созданы меры поддержки учителей, докторов, появились льготы для участников спецоперации.

Имеются масштабные инфраструктурные проекты, наказы. Их депутаты собирали летом. Реализацию проектов и наказов намерены включить в 3-летний бюджет Подмосковья.

Совместно с жителями депутаты всех уровней следят за выполнением работ по ключевым объектам, добавил председатель Мособлдумы. Совместно решаются появившиеся вопросы.

Брынцалов подчеркнул, что в будущем будет крупная отчетная кампания перед жителями. В начале 2026 года депутаты поделятся, чего получилось добиться. Также они честно расскажут и о трудностях. Затем парламентарии опять вместе с жителями определят приоритеты развития всех муниципалитетов.

Поддержка участников СВО и их семей

Другое ключевое направление деятельности регионального отделения «Единой России» — поддержка участников спецоперации и их семей. С начала СВО совместно с жителями и представителями бизнеса удалось собрать и отправить в зону спецоперации около 15 тыс. тонн помощи. За парламентариями-членами «Единой России» закреплены близкие солдат ВС РФ, служащих на линии боевого соприкосновения.

Среди депутатов, работающих в Московской области, 16 человек — солдаты, которые вернулись из зоны СВО. Вместе с программой «Единой России» в регионе запущена президентская программа «Время героев» и региональная «Герои Подмосковья». Бойцы спецоперации могут обучиться и устроиться на работу в округа и на государственную службу.

В 2026 году пройдут выборы в Государственную и Московскую областную думы. Будет проводиться предварительное голосование. На нем выберут кандидатов от партии «Единая Россия». Поучаствовать в голосовании в Московской области получится у 6 млн 160 тыс. избирателей. С 2021 года их количество выросло на 164 тыс.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.