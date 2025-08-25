Губернатор Подмосковья обратил внимание на важность трансформации в управлении

«Я хочу также анонсировать то, что мы ведем большую работу на региональном уровне по трансформации. И региональные, муниципальные трансформационные проекты вшиты в нашу работу. <…> Делаем мы это <…>, чтобы быть конкурентоспособными, чтобы убрать лишнюю волокиту, неудобства, бюрократию избыточную. Все это возможно, когда каждый проект сопровождает министр, тот, кто отвечает за то или иное направление», — отметил Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он рассказал, что сейчас из инициированных 470 трансформационных проектов в 18 сферах 61 уже реализован.

«Это большая интересная и, самое главное, полезная работа — как с точки зрения экономии и эффективности, так и с точки зрения удобства для человека, для жителей. Попрошу на следующей неделе <…> подготовить доклад о промежуточных результатах цифровой трансформации, чтобы все — и на уровне регионального правительства — каждый из нас понимал приоритетные проекты, их эффект. И там, где что-то у нас буксует, всегда в работе есть то, на что нужно обратить особое внимание», — подчеркнул губернатор.