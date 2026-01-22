Губернатор Кузбасса удалил видео с обвинением пьяных матерей в смерти младенцев

Губернатор Кузбасса Илья Середюк удалил трансляцию, в которой он обвиняет матерей в гибели младенцев в роддоме № 1 города Новокузнецка. Он отметил, что у каждого ребенка в учреждении был свой врач, каждый из них не мог допустить ошибку, сообщает «Осторожно, новости» .

На видео Середюк подчеркнул, что большинство погибших малышей были недоношенными с весом 600–800 граммов. Он также заявил, что многие матери не следили за своим здоровьем.

«У некоторых есть вредные привычки. Недопустимо, что по скорой приезжают в роддом в состоянии опьянения», — высказался Середюк.

Заявление растиражировали в СМИ, после чего губернатор удалил трансляцию. Видео было опубликовано на его странице в «ВКонтакте» и Telegram-канале.

В период новогодних праздников в роддоме умерли девять младенцев. По фату халатности возбуждено уголовное дело. Следователи проверяют всех сотрудников и пациенток, рожавших в последний месяц. Главврача отстранили от должности.

Губернатор Кемеровской области Середюк поручил региональному Минздраву проверить все родильные дома и перинатальные центры Кузбасса на фоне инцидента со смертями новорожденных в новокузнецком роддоме № 1.

