Грузия не будет убирать из конституции статью об интеграции в ЕС и НАТО

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что власти страны не планируют вносить какие-либо поправки в статью 78 Конституции, где говорится о стремлении республики в Евросоюз и НАТО, пишет ТАСС .

«Я могу однозначно сказать, что мы не планируем ни убирать, ни вносить поправки в статью 78», — заявил Кобахидзе.

Правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» заявила, что ей нужно получить конституционное большинство по итогам выборов, которые состоятся в конце октября 2024 года. В соответствующем документе депутаты перечислили несколько пунктов, объясняющих, для какой цели им нужно собрать голоса.

Предполагалось, что власти планируют изъять из Конституции 78-ю статью.