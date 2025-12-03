Владимир Зеленский, чей срок полномочий на посту президента Украины истек еще в мае 2024 года, стал неинтересен США. Такое мнение высказал обозреватель Александр Гришин после состоявшихся переговоров между российским президентом Владимиром Путиным и спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа, сообщает kp.ru .

По словам Гришина, совсем недавно Зеленский с важным видом «требовал и требовал чего-то для своей страны». На встрече с премьер-министром Ирландии Микал Мартином в Дублине он высказал недовольство европейцам по поводу замороженных активов, принадлежащих России.

Этого заявления достаточно, чтобы понять истинные намерения нынешнего киевского режима в отношении мирного урегулирования. Разумный политик на месте Зеленского не стал бы так открыто заявлять о своих притязаниях, подчеркнул обозреватель.

По логике Зеленского, спецпредставитель президента США и зять Трампа Джаред Кушнер должны были отчитаться после встречи с Путиным не перед своим руководством, а перед украинским политиком. По сообщениям западных СМИ, он стремился встретиться с делегацией в Ирландии, обрывая телефонные линии в попытках связаться с Уиткоффом, надеясь на встречу во время дозаправки самолета. Однако встреча так и не состоялась.

«Некоторые считают, что наша политика должна заключаться в бесконечном финансировании Украины, сколько бы ни длилась война. Это нереалистично. Это не соответствует реальности. И этого не будет», — заявил в интервью телеканалу Fox News госсекретарь США Марко Рубио.

Таким высказыванием Рубио подчеркнул, что Зеленский превратился в «обычный ноль». По словам Гришина, с нулем, как и в любом уравнении, можно делать все, что угодно — его можно прибавлять или вычитать — итог от этого не изменится.

