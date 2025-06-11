BFMTV: израильтяне насмехались над плывшей в Газу Тунберг после задержания

Израильские пограничники, задержавшие корабль с экоактивисткой Гретой Тунберг и членами коалиции «Флотилия свободы», отпускали шутки в их адрес и допускали «жесткое обращение». Такое заявление сделал французский врач Батиста Андре, который был пойман израильтянами вместе с Тунберг, сообщает РБК со ссылкой на эфир телеканала BFMTV. На днях активистов задержали вместе с судном Madleen, на котором они везли гумпомощь в Газу.

Доктор рассказал, что израильские силовики подшучивали над задержанными и не давали им спать, громко включая музыку. Кроме того, по словам доктора, активистам также запрещали пить и есть.

«У меня нет юридической квалификации, чтобы определить, что произошло, но имели место факты жестокого обращения», — утверждает Андре.

В ночь на 9 июня израильские пограничники развернули судно Madleen, на котором Тунберг и другие активисты везли гуманитарную помощь в Газу. Тогда корабль и его пассажиров доставили в Израиль. МИД еврейского государства заявлял, что миссия нарушает морскую блокаду, установленную против радикального палестинского движения ХАМАС. Израильское дипедомство называло Madleen «яхтой для селфи».

В ночь на 11 июня Грету Тунберг доставили из Израиля в Швецию, гражданкой которой является активистка.

