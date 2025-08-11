Грета Тунберг заявила, что вновь попытается «прорвать» блокаду Газы

Шведская экоактивистка Грета Тунберг хочет предпринять еще одну попытку «прорвать блокаду» сектора Газа после провала в июне, сообщает РБК .

В этот раз девушка решила собрать целую флотилию. Тунберг заявила, что ей на помощь придут несколько кораблей.

«4 сентября мы встретим еще десятки судов, которые прибудут из Туниса и других портов», — написала экоактивистка.

Она добавила, что одновременно с этим в 44 странах должны пройти демонстрации и акции в поддержку палестинцев.

В начале июня Тунберг вместе с друзьями направилась на судне «Мадлин» в сектор Газа для доставки гуманитарной помощи. Однако корабль был перехвачен в международных водах израильскими военными.

После этого экоактивистка обвинила власти Израиля в похищении. Затем девушку и ее соратников депортировали.